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Ekonomi

Hazine Avrupa Yatırım Bankası'ndan 150 milyon euro kredi aldı

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, Marmaray projesi kapsamında Avrupa Yatırım Bankası'ndan 150 milyon euro tutarında kredi için anlaşma imzaladı

01 Mart 2018 21:06

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, Marmaray projesi kapsamında Avrupa Yatırım Bankası\'ndan 150 milyon euro tutarında kredi için anlaşma imzaladı.
Hazine\'den yapılan yazılı açıklamada; \"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Marmaray Projesi kapsamındaki \'Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Elektromekanik Sistemler\' alt projesinin kısmi finansmanı için 150 milyon euro tutarında ilave finansman sağlanmasına yönelik Kredi Anlaşması, Müsteşarlığımız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Mart tarihinde imzalanmıştır\" denildi.

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