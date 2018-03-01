Hazine Avrupa Yatırım Bankası'ndan 150 milyon euro kredi aldı

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Hazine Müsteşarlığı, Marmaray projesi kapsamında Avrupa Yatırım Bankası\'ndan 150 milyon euro tutarında kredi için anlaşma imzaladı.

Hazine\'den yapılan yazılı açıklamada; \"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Marmaray Projesi kapsamındaki \'Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Elektromekanik Sistemler\' alt projesinin kısmi finansmanı için 150 milyon euro tutarında ilave finansman sağlanmasına yönelik Kredi Anlaşması, Müsteşarlığımız ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 1 Mart tarihinde imzalanmıştır\" denildi.