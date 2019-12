Hazine avcıları Marmaray'a sızdı!

Boğaz’ın iki yakasını denizin altından birleştirecek olan ‘Marmaray’ın kazısında bulunan tarihi eserler, hazine avcılarını harekete geçirdi. Ulaştırma Bakanlığı kazıları takibe aldı.



Star gazetesinde yayımlanan habere göre; Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak raylı geçiş projesi Marmaray, hazine avcılarının da iştahını kabarttı. Kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi eserler üzerine harekete geçen zanlılar, kaçak kazılar için kolları sıvadı. Ulaştırma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



Bakan Binali Yıldırım ‘Kazılarda bulunan tarihi eserler hemen envantere kaydediliyor. Ayrıca dışarıdan yapılan kaçak kazılar varsa bu tür girişimler yalnızca bugün değil her an yasadışıdır ve emniyetin takibine bağlıdır’ dedi.



İddialarla ilgili Anıtlar ve Müzeler Yüksek Kurulu, Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlarla görüşerek gerekli önlemleri aldıklarını belirten Bakan Yıldırım ‘Ekiplerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arkeologlarının, Anıtlar ve Müzeler Yüksek Kurulu’nun izni ve yönlendirmesiyle kazı yapabiliyor" diye konuştu.



Yıldırım, projede çalışan ekiplerin her konuda araştırıldığı ve güvenlik taramasından geçirildiğini de sözlerine ekledi