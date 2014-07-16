Hazine arazisinde Hint keneviri

Manisa'da, Nif Çayı'nın kenarındaki Hazine arazisinde 6 bin kök hintkeneveri ile 50 kilo esrar ele geçirildi. Hintkenevirlerini yetiştirdikleri ileri sürülen 3 kişiden 1'i jandarma tarafından gözaltına alınırken, diğer 2'si aranıyor.

İlker Kılıçaslan‘ın DHA’da yer alan haberine göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Şehzadeler İlçesi, Çobanisa Mahallesi'nden geçen Nif Çayı kenarındaki Hazine arazisinde hintkeneviri yetiştirildiğini belirleyip, 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Üç ay süren takibin ardından şüphelilerden D.Ö.'nün dün saat 18.00 sıralarında, araziye gittiğinin belirlenmesi üzerine jandarma, operasyona başladı. D.Ö., gözaltına alındı.

Arazideki, her biri ortalama 2 metre boyundaki 6 bin kök hintkeneviri imha edilmek üzere sökülürken yapılan aramada bir çuval içinde 50 kilo kubar esrar ele geçirildi.

D.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hintkenevirleri yetiştirilmesine yardımcı oldukları belirlenen iki kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.