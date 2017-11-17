Hazine arazilerine yapılan gecekondular affedilecek, sahiplerine satılacak

AKP, TBMM Genel Kurulu’nda torba tasarıda yaptığı değişiklikle gecekondu affı, lojmanların satışı ve milli parklardaki turizm yatırımlarının kiralama süresini genişletti.

TBMM Genel Kurulu’nda, torba tasarı üzerindeki görüşmelere devam ediliyor. 2019’da yapılacak yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kritik gören AKP, tasarıda kritik değişiklikler yaptı. Kamu lojmanlarının kullanıcılarına satılması için ‘kamu konutlarından 10 yılını doldurmuş bulunanlar’ koşulu çıkarılarak, tüm lojmanların satışının önü açıldı.

Kullanım şartı süresi uzatıldı

Ayrıca belediye ve mücavir alan içerisinde kalan Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiracısı ve kullanıcısı olanlara satılmasıyla ilgili hüküm genişletildi. Kullanım süresi şartı 31 Aralık 2011’den 30 Mart 2014’e kadar uzatıldı. Buna göre, 30 Mart 2014’den önce Hazine’ye ait tarım arazilerinin kullanıcısı olan vatandaşlar bu arazileri satın alabilecek.

Hazine arazisi üzerindeki gecekondulara af

Tasarıda yapılan bir başka değişiklikle, 31 Aralık 2009’a kadar üzerinde ev, işyeri gibi yapılar kurulan Hazine’ye ait taşınmazların, bu yapıları yapanlara satılmaları amacıyla belediyelere devrini öngören hükümdeki süre 30 Mart 2014’e uzatıldı. Buna göre, 30 Mart 2014’teki yerel seçimler öncesine kadar Hazine’ye ait taşınmazlar üzerinde yapılan gecekondular affedilecek ve sahiplerine satılacak. Bu yapılar kentsel dönüşüme dahil edilebilecek.

Önergenin gerekçesinde, “Bu taşınmazların mülkiyet sorunlarına çözüm getirilmesi, vatandaşlarımızla yaşanan ihtilafların giderilmesi, belediyeler aracılığıyla bu taşınmazların kentsel dönüşüme dahil edilmesi ve böylece Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amaçlanmıştır” denildi.

Bir başka önergeyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla 29 yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve işletmecilerin kira sözleşmeleri, varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcunun bulunmaması ve 1 yıl içinde başvurulması halinde 29 yıla veya irtifak hakkına dönüştürülerek 49 yıla uzatılabilecek.