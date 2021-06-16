Hazine, altın tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı (kira sertifikası) yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 16 Haziran 2021 tarihinde doğrudan satış yöntemi ile 18 Haziran 2021 valörlü, 14 Haziran 2024 itfa tarihli olarak; 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 5.305 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 10.142 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası (sukuk) ihracı yapıldığı duyuruldu.