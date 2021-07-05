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Ekonomi

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

05 Temmuz 2021 15:13

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre Hazine, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda  bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının  genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla  başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara  yönelik 9 Temmuz 2021 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı  kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Söz konusu açıklamaya göre, bahse konu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) üyesi  bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup yatırım  ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi Bankalar üzerinden Bakanlığa iletebilecekler.

 

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