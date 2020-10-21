Hazine, 5 partiye 481 milyon TL yardım yapacak

Yasa gereği en son yapılan genel seçimlerde yüzde 10 barajını aşan tüm siyasi partilere genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor. Bunun dışında yüzde 10'luk barajın altında kalan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan partilere de bu hesabın dışında, en düşük yardımı alan siyasi partinin oy oranıyla orantılı olarak yardım yapılıyor.
Bütçe teklifine göre, 2021 yılında genel bütçe gelirleri 1 trilyon 82 milyar 29 milyon lira olacak. Teklif bu gelir tahminiyle yasalaşırsa barajı aşan AKP, CHP, HDP ve MHP'ye toplam 432 milyon 811 bin lira devlet yardımı verilecek. Bu yardımın 209 milyon 304 bin liralık en büyük kısmı AKP'ye aktarılacak. Yardımın geri kalan 111 milyon 369 milyon lirası CHP'ye, 57 milyon 550 bini HDP'ye, 54 milyon 588 bin lirası da MHP'ye verilecek.
Siyasi Partiler Kanunu gereği, yüzde 10 barajının altında kalıp yüzde 3'ten fazla oy alan İyi Parti'ye ise en düşük yardımı alan siyasi parti olan MHP'nin aldığı yardım tutarına orantılı olarak ayrıca bütçeden para ödenecek. SÖZCÜ'nün hesaplamalarına göre İyi Parti'ye önümüzdeki yıl yapılacak devlet yardımı 48 milyon 979 bin lira olacak. Bu ödeme için bütçeye ayrıca ödenek konulacak.
Bu yıl 419 milyon ödendi
Bu yıl siyasi partilere toplamda 419 milyon 415 bin lira devlet yardımı sağlandı. Ocak ayında partilerin hesabına yatan yardımların 182.2 milyon lirası AKP'ye, 96.9 milyon lirası CHP'ye, 50.1 milyon lirası HDP'ye, 47.5 milyon lirası MHP'ye ve 42.6 milyon lirası da İyi Parti'ye gitti.