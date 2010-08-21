-HAZİNE 40 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Hazine Müsteşarlığı, 16 Ekimde düzenleyeceği sınavla 40 uzman yardımcısı alacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belli limiti aşan adaylar arasında gerçekleştirilecek sınava başvurular, 23 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek ve sınav 16 Ekim'de yapılacak. Yazılı sınav sonuçlarına göre de sözlü imtihana girmeye hak kazananlar belirlenecek. Sınav sonucunda Hazine, iktisat alanında 15, işletme alanında 8, hukuk alanında 5, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği alanlarında 4'er olmak üzere toplam 40 Hazine Uzman Yardımcısı istihdam etmeyi planlıyor. Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan ilanda, sınava başvuracak adayların taşıması gereken özellikler de belirtildi. İlana göre, sınav için başvurular, istenen belgelerle birlikte 23 Ağustos-7 Eylül günleri arasında şahsen veya ''T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 5. Kat 06510 Emek/ANKARA'' adresine posta yoluyla yapılacak. Yazılı sınava katılacak adayların isimleri, Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında (http://www.hazine.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı yerleşkesindeki panolarda ilan edilecek. Yazılı sınav, 16 Ekim 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılacak. Konuya ilişkin detaylı bilgi, müsteşarlığın ''0312-204 61 10, 204 60 87 ve 204 64 69'' numaralı telefonlarından veya ''www.hazine.gov.tr'' internet adresinden temin edilebilir.