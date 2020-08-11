Hazine 4,1 milyar lira borçlandı

Nominal teklifin 2 milyar 366 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 787 milyon lira, net satış 751,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 667,3 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 1,89, reel bileşik faiz ise yüzde 1,9 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 255 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 892 milyon lira, net satış 895 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 356 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 4 milyar 146 milyon 900 bin lira borçlandı.