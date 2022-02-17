Hazine, 3 milyar dolarlık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihraç ederken, anılan tutar 24 Şubat'ta hesaplara girecek.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 16 Şubat 2022 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilirken, 5 yıl vadeli (24 Şubat 2027) ihracın tutarı 3 milyar dolar ve kira oranı yüzde 7,250 (Mid Swap artı 524,7 baz puan) olarak gerçekleşti.

İhraç tutarı 24 Şubat 2022 tarihinde hesaplara girecek. İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.

Kira sertifikasının yüzde 66'sı Orta Doğu, yüzde 12'si ABD, yüzde 12'si Birleşik Krallık, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.