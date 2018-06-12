Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 841,2 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede ortalama basit faiz ve bileşik faiz yüzde 19 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 407,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 552,5 milyon lira, net satış 464,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 776,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 976,9 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 1 milyar 841,2 milyon lira borçlandı.