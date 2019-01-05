Hazar Ergüçlü: Onur ailemle tanıştı, onu çok seviyorlar

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile Yönetmen Onur Ünlü, Kıbrıs tatilinden döndü. Aslen Kıbrıslı olan ve yılbaşı akşamı Ünlü’yü ailesiyle de tanıştıran Ergüçlü, bu buluşmayla ilgili soru üzerine “Onur’u çok seviyorlar” dedi.

İstanbul’a dönen çift, Atatürk Havalimanı çıkışında objektife takıldı. Sorulara yanıt vermek istemeyen Ünlü uzaklaşırken, Ergüçlü, “Tatil güzel geçti. Onur da ailemle tanıştı. Birlikte yemek yedik” dedi.

Oyuncu, “Yemekte evlilik konuşuldu mu?” sorusuna ise gülerek şu karşılığı verdi:

“O konulara girmedik. Ama Onur’u çok seviyorlar.”