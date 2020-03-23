Hazar Ergüçlü'den sokağa çıkma yasağı çağrısı

Geçen günlerde İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü de sosyal medya hesabından, "Yaşlıların rencide edilmesi çok üzücü" ifadelerini kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı insanlar Koronavirüs'ün daha fazla yayılamaması ve tedbir almak amaçlı kendilerini eve kapatarak karantinaya alıyor. İçişleri Bakanlığının Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkmasını yasaklamasının ardından Oyuncu Hazar Ergüçlü, Instagram'ın hikâye kısmından bir paylaşım yaptı.

"Hepimize yasaklanmalı"

Ergüçlü, "Yaşlıların bu şekilde rencide edilmesi gerçekten çok üzücü. Eğer gerekliyse, dışarıya çıkmak sadece yaşlılara değil hepimize yasaklanmalı" ifadelerini kullandı.