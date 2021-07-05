Hazar Denizi'nde büyük patlama

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Azerbaycan'ın birçok petrol ve doğal gaz sahasının bulunduğu Hazar Denizi'nde büyük bir patlama meydana geldi.

Pazar akşamı gökyüzüne ateşlerin yükselmesine sebep olan patlamanın gerekçesi henüz bilinmese de devlet petrol şirketi Socar, ilk tespitlerinin "bir çamur volkanı olduğuna işaret ettiğini" ifade etti. Socar, patlamada hiçbir platfomunun zarar görmediğini ifade etti.

Hazar Denizi'nde hem çamur hem de yanıcı gaz salabilen birçok çamur volkanı bulunuyor.

Socar Sözcüsü, APA'ya yaptığı açıklamalarda patlamanın Umid gaz sahasının 6 kilometre uzağında meydana geldiğini belirtti. Gaz sahası başkent Bakü'nün 75 kilometre açığında bulunuyor.

Çamur volkanı uzmanı Mark Tingay da patlamanın bir çamur volkanında yaşanmış olabileceğini doğrularken, patlama yerinin "Makarov Bank" isimli çamur volkanının çevresinde gözüktüğünü ifade etti. Bu çamur volkanı 1958'de patlamıştı.