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Meksika'nın Yucatan yarımadasının kuzeyinde Pemex petrol şirketine ait bir boru hattında sızıntı meydana gelmesi sonucunda okyanus yüzeyinde yangın çıktı.

Pemex platformunun biraz uzağında çıkan yangının yuvarlak şeklinden dolayı sosyal medyada olaya "Yangının Gözü" olarak hitap edilmeye başlandı.

Petrol devinden yapılan açıklamaya göre yangının tamamen söndürülmesi 5 saatten uzun sürdü. Reuters'a konuşan kaynaklara göre sızıntının meydana geldiği boru hattı okyanustaki platformunu Ku Maloob Zaap petrol geliştirme tesislerine bağlıyordu.

Yerel saat ile sabah 5.15'te çıkan ve saat 10.30 sularında tamamen söndürülen yangında kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

Meksika petrol güvenlik denetleme kurulu ASEA'nın Başkanı Angel Carrizales, olayda sızıntı meydana gelmediğini ifade etti.

Pemex, yangının sebebini araştıracaklarını bildirdi.