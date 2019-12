Hazal öldüğüyle kaldı!

Miss Dream Of World isimli yarışmada ikinci olan vokalist Hazal Müezzinoğlu'nun hayatını kaybettiği trafik kazasında otomobili kullanan polis memuru Sezer Berktaş, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın kişiliğini ve suçun işlenmesindeki özellikleri göz önüne alarak hapis cezasını 14 bin 600 TL para cezasına çevirdi.



Şişli 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan Hazal Müezzinoğlu'nun annesi Nermin Taşpınarlı, daha önce verdiği ifadelerin tersine, sanığında genç bir insan olduğunu belirterek, çok iyi niyetli bir delikanlı olarak tanıdığını, hayatının kararmasını istemediğini onu da bir evlat olarak gördüğünü söyledi.



'Teslim olmayınca tepki gösterdim'



Duruşmada söz alan anne Nermin Taşpınarlı, sanığın ilk gün teslim olmaması nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, zaman içinde sanığı tanıdığını, genç ve iyi niyetli bir delikanlı olduğunu söyledi. Kızının erkek arkadaşı olan sanığın teyzesinin oğlunu da geçtiğimiz aylarda kaybettiklerini ifade eden Taşpınarlı, "Sanığın hayatının kararmasını istemiyorum. Onu da artık bir evlat olarak görüyorum. Olayda herhangi bir kasıt yoktur. Sadece trafik kazasıdır. O dönemde 34 gün teslim olmamıştır. O nedenle üzülmüştüm. Taktiri mahkemeye bırakıyorum" dedi.



Yüzde yüz kusurlu çıktı



Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın, idaresindeki aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiğini ifade ederek, sanığın, Hazal Müezzinoğlu'nun hayatını kaybettiği kazada tamamen kusurlu olduğunu belirtti. Savcı sanık Sezer Berktaş'ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Ceza paraya çevrildi



Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu ifade ederek, 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, hapis cezasını sanığın kişiliğini ve suçun işlenmesindeki özellikleri göz önüne alarak günlüğü 20 TL'den 14 bin 600 TL adli para cezasına çevrilmesine ve 24 eşit taksitle tahsiline hükmetti.



Nasıl olmuştu?



2004 Miss Dream Of The World Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve bir dönem şarkıcı Demet Akalın'ın vokalistliğini de yapan 24 yaşındaki Hazal Müezzinoğlu'nu, geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde sabaha karşı meydana gelen kazada yaşamını yitirmişti. Eminönü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli arkadaşı Sezer Berktaş(24) ile birlikte bir arkadaşlarının Beyoğlu'ndaki bir barda düzenlenen doğum günü partisinden çıkan ikili, sabah 06.30 sıralarında Etiler'de kaza yaptı.



Müezzinoğlu'nu Şişli'deki evine bırakmak için yola çıkan Berktaş, aşırı hız ve alkolün etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Müezzinoğlu'nu, hastaneye yetiştirilmek isterken yolda can vermişti. Kazanın ardından Sezer Berktaş, 34 gün sonra savcılığa gidip teslim olmuştu. Paşakapısı Cezaevi'nde 71 gün tutuklu kalan Berktaş, yargılama sırasında tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.