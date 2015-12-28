Hazal Kaya'nın başı İranlı hayranıyla dertte

Oyuncu Hazal Kaya, kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İranlı hayranının Türkiye'ye sokulmaması için Göçmen İdaresi İstanbul Müdürlüğü'ne başvurdu.

Türkiye'de tıp öğrencisi olan İranlı 27 yaşındaki İsa Karimi, oyuncu Hazal Kaya'ya hayranlığının dozunu kaçırınca geçtiğimiz yaz adliyelik olmuştu. Karimi, üzerine "Aşkım, eşim, karım" gibi notlar düştüğü hediyeleri Kaya'nın işyerine göndermeye başlamıştı. Ünlü oyuncunun şikâyeti üzerine gözaltına alınan Karimi ile onun babası ve ablasına, Hazal Kaya'ya 4 ay yaklaşmama kararı çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kadına Karşı Şiddet Bürosu ayrıca Karimi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Facebook delil oldu

Sabah'ta yer alan habere göre, bu soruşturma sürerken Karimi'nin Facebook adresinde Hazal Kaya ile ilgili yaptığı paylaşımlar için yeni bir soruşturmaya başlatıldı. Mesajlar incelendiğinde "Hazal benim tek nazlı canım. Bir tanem, gözümün bebeği eşimdir" ve "Ya Hazalım ya ölüm vesselam" şeklinde mesajlar yer aldığı görüldü. Bunun üzerine Karimi'nin oturma izni bulunmadığını iddia eden Kaya, Göçmen İdaresi İstanbul Müdürlüğü'ne başvurarak Türkiye'ye bir daha sokulmamasını talep etti.

"Çok seviyorum hatta evlenmek istiyorum"

Türkçe bilen Karimi savcılık ifadesinde "Hayranıyım ve onu hiç yüz yüze görmedim. Evine gitmedim. Ama ailemin gittiği, işyerine hediye gönderdiğim doğru. Kendisini çok seviyorum, hatta evlenmek isterim. Kendisine kesinlikle zarar vermek istemem. Durumun bu hale gelmesinden dolayı pişmanım" demişti.