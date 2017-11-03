Hazal Kaya'dan Çağatay Ulusoy'a: Gözlerim kanadı, yazıklar olsun ya

Çağatay Ulusoy'un esprili paylaşımına, eski partneri Hazal Kaya'dan yorum geldi. Kaya, "Ahahahaha ay allah seni kahretmesin ya... Gözlerim kanadı, yazıklar olsun ya..." diye yazdı.

Oyuncu Çağatay Ulusoy Instagram hesabından farklı bir kılıkta göründüğü bir fotoğrafını paylaştı. Ulusoy, Instagram hesabından dünyaca ünlü müzik grubu Guns N’ Roses ile adını duyuran ve “Slash” ismi ile tanınan solo gitarist Saul Hudson’ın kılığına girdiği bir kareyi takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafı beğenenler arasında Hazal Kaya da vardı. Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy için fotoğrafın altına şu sözleri yazdı: “Ahahaha ay seni Allah kahretmesin ya… Gözlerim kanadı yazıklar olsun…”