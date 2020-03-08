Hazal Kaya'dan sektörde ücret eşitsizliği açıklaması: Ama ben söke söke o eşitliği aldım

Oyuncu Hazal Kaya, oyunculuk sektöründe kadın olmayı ve kadınların uğradığı ayrımcılığı anlattı. Hakkını arayan kadınların "arıza veya deli" olarak nitelendirildiğini söyleyen Kaya, dünyanın her yerinde kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitsizliği olduğunu belirterek "Ama benim partnerlerim benden çok kazanmıyor, söke söke o eşitliği aldım" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Kaya, Türkiye'de kadınların erkekler kadar özgür olup olmadığına ilişkin bir soruya şöyle yanıt verdi: "Çünkü erkeklerin aksine benim özgürlüklerim tartışmaya açık. Ne yapacağımdan nasıl yapacağıma, ne giyeceğimden nereye-nasıl gideceğime, nerede konuşup nerede susacağıma ve hatta nerede güleceğime kadar belirlemek isteyen bir sistemle karşı karşıyayım. Aynı sistem nasıl görünmem gerektiğine dair de filtreler üretiyor. Döve döve ‘olunması gereken kadın’ kalıbına sokarken dışında kalanları farklılığından vurmaya çalışıyor. Bu şartlar altında özgürlükten bahsedebilir miyiz?"

Hollywood'da yapımcı Harvey Weinstein'ın geçen yıllarda çok sayıda kadına cinsel taciz ve tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasıyla başlayan MeToo hareketine benzer bir itirafı olup olmadığı sorulan Kaya, "Ben daha çok ayrımcılıktan muzdaribim" dedi.

"Erkek oyuncu tek başarılı işle efsane olabilir; kadın oyuncunun beş iş yapması gerekir"

Kaya, ayrımcılığı şöyle anlattı: "Hakkını arayan, yaptığı işe titizlenen, sorgulayan kadınlar genelde arıza veya deli olarak nitelendiriliyor. Erkek oyuncu sete geç kalır, gülümseyerek, “O hep geç kalır ya” derler. Kadın oyuncu geç kalınca yapımcı menajerini arar. Bir erkek oyuncunun tek bir başarılı işi onu efsane yapabilir. Aynı sonuç için bir kadın oyuncunun beş iş yapması gerekir. Yakın zamanda olan bir şeyi anlatayım. Çağatay (Ulusoy) benim kardeşim gibidir. En son ‘United Talent Agency’ye kabul edildik. Kocaman bir haber çıktı, “Çağatay Ulusoy UTA’e kabul edildi” diye. Yanında küçücük bir kutucukta benim fotoğrafım, “Hazal Kaya da...” yazıyor. Uluslararası başarı elde etmişiz ama erkeğin yaptığı sayılıyor, benimki sayılmıyor."

Kaya, sektördeki ücret eşitsizliğine eşitlik de şunları söyledi: "Evet, bu Türkiye’de de dünyada da böyle. Ama benim partnerlerim benden çok kazanmıyor (gülüyor). Yıllar içinde çok çalıştım, işlerim de iyi gitti ve söke söke o eşitliği aldım. Söylemezsem olmaz, elbette ki patronum da (Fatih Aksoy) sağ olsun bu konuda çok adaletliydi."

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