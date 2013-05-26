Hazal Kaya: Su içsem yarıyor

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, bu sene 125. yılını kutlayan ve mezun olduğu İtalyan Lisesi'nin 2013-2014 ders yılı için kayıt yaptıracak öğrencilere tanıtım için düzenlenen organizasyona katıldı.

Kaya, aldığı kilolardan rahatsız olup olmadığı sorusuna, 'Hastalığım yüzünden dengeli beslenmek zorundayım. Şeker hastası olduğum için su içsem yarıyor. Tedavi sürecim olumlu geçiyor ve ciddi bir hastalığım olmadığı için çok mutluyum. Şu an ekran önünde de olmadığım için aldığım kilolar görüntü kirliliği yaratmıyor' diyerek gülümsedi.