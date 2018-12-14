Hazal Kaya: Sirke ile yıkanıyorum

Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya, bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. 28 yaşındaki oyuncu sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.

InStyle dergisine röportaj veren Bizim Hikaye'nin başrolü Hazal Kaya trafik korkusundan bahsetti. Kaya, "Hayatım boyunca Galata, Beyoğlu, Balat ekseninde yaşadım. Çok sevdim. Ama araba kullanmayı Zekeriyaköy'de öğrendim. Hala TIR'lardan ve kamyonlardan korkuyorum" dedi.