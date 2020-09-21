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Hazal Kaya: Oğlumun özel hayatında tercihlerine müdahale etmem; bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz

21 Eylül 2020 00:41

Meslektaşı Ezgi Mola’nın YouTube’daki kanalına konuk olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, "Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz" ifadesini kullandı.

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