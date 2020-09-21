Hazal Kaya: Oğlumun özel hayatında tercihlerine müdahale etmem; bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz

Meslektaşı Ezgi Mola’nın YouTube’daki kanalına konuk olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, "Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz" ifadesini kullandı.

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ezgi Mola’nın YouTube’daki kanalına konuk olarak çocuğunun geleceğinden, yeni dizi tercihine kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

Henüz liseye giderken rol aldığı Aşk-ı Mennu dizisi için “Çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik” diyen Hazal Kaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Aşk-ı Memnu’da oynarken insanlar kibarca yaklaşıp ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz’ diye soruyorlardı. Ne zaman ‘Feriha’ oldum; ‘Kız buraya gel’ deyip kolumdan çekmeye başladılar.”