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Hazal Kaya koruma istedi

Oyuncu Hazal Kaya, kendisini taciz eden hayranı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

17 Temmuz 2015 11:01

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen Türkiye'de öğrenci olan 27 yaşındaki İranlı hayranı İsa Yazdan Karimi'den şikayetçi oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran oyuncunun koruma talepli dilekçesinde, Karimi Ailesi'nin ikametine ve kendisine yaklaşmaması için tedbir istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, şikayet üzerine Facebook sayfasından "Ya Hazal'ım Ya Ölüm" mesajları atan, oyuncuya gönderdiği hediyelere iliştirdiği notlarda "aşkım, eşim, karım" yazan İsa Yazdan Karimi'nin şüpheli olarak ifadesi alındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan İranlı Karimi ifadesinde şunları söyledi:

"Kendisinin hayranıyım ve onu hiçbir surette yüz yüze görmedim. Kendisinin evine gitmedim. Fakat işyeri adresine hediye gönderdiğim doğrudur. Kendisini çok seviyorum, hatta evlenmek isterim. Kendisine kesinlikle zarar vermek istemem. Müştekiye herhangi bir kötü mesaj atmadım. Tamamen kendisine duyduğum hayranlık mesajları attım. Ailem babasıyla görüşmüş ve kendisini rahatsız etmeyeceğimiz söylenmiş. O günden beri kendisine mesaj atmıyorum. Durumun bu hale gelmesinden dolayı üzgünüm, pişmanım"

Mahkeme, Karimi Ailesi'nin 4 ay süreyle Hazal Kaya'nın evine ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.

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