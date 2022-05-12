Hazal Kaya'dan Melis Sezen'e destek: Kadını hedef göstermek suç değil mi, ahlakınızda boğulun

Oyuncu Hazal Kaya, galaya katıldığı kıyafet nedeniyle meslektaşı Melis Sezen'i hedef gösteren eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'a tepki gösterdi. Kaya, “Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.

Oyuncu Hazal Kaya, eski MHP'li milletvekili Çakar tarafından hedef alınan meslektaşı Sezen'e destek verdi.

"Ahlakınızda boğulun"

Kaya, Twitter hesabında söz konusu programdan bir kesiti alıntılayarak, "Oturdunuz koca koca hukukçular (!) torununuz yaşındaki kadının dekoltesini, bedenini mi konuşuyosunuz? Kadına şiddet suç değil mi? Ya da hedef göstermek? Ortada bir suç varsa suçlu sizsiniz. Ahlakınızda boğulun…" dedi.

Sezen’i hedef alan Çakar, “Adını falan bilmem. Geçen gün galaya çağırmışlar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” açıklamasını yapmıştı.

Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren Melis Sezen, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödül almış, kıyafetiyle de çok konuşulmuştu.