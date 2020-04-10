Hazal Kaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy itirafı!

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin Youtube kanalı üzerinden yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında konuşan Hazal Kaya, "Bu güne kadar en keyif alarak çalıştığın rol partnerin kimdi?" sorusuna “Kıvanç Tatlıtuğ" yanıtını verdi.

Kaya "Kıvanç’tan çok şey öğrendim. Ona abim gibi saygı duyuyorum.” diye konuştu.

Hazal Kaya, en anlaşamadığı ve en çok kavga ettiği partnerinin ise Çağatay Ulusoy olduğunu belirtti. Kaya, "Gerçi o zamanlar Çağatay da ben de küçüktük, belki ondandır" dedi.

"Anneliği çok sevdim, bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir"

Yeni doğum yapan oyuncu Kaya, anneliği çok sevdiğini de anlattı. "Anneliği çok sevdim, iki, üçüncü çocuğu da yapacağım" diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Ben lohusalık nedeniyle 40 gün falan dışarı çıkmadığım için çok alışkın durumdayım evde kalmaya benim için çok şey değişmedi. Doğumdan sonra bir ay falan dışarı çıkabildim, Korona'nın adı duyulduğunda eve kapattım kendimi yaklaşık 22, 23 gündür evdeyim. Ben şikâyet etmiyorum bu süreçte, evde kalabilme lüksüne sahip olduğum için şükrediyorum sadece.

Ben anne olmaya çok hazırmışım. Doğdu kucağıma verdiler, ben profesyonelim sanki üçüncü çocuğu doğurmuşum gibi davranıyordum. Annemi ve eşim Ali’yi sakinleştiriyordum. Ben çok sevdim anneliği, daha çocuk yaparım, güzel bir şey çıktı.

Bir tane daha olabilir hemen, iki de gelebilir çok rahat ilerliyorum. Herhalde genç annelik durumu bu! Telaş da yapmadım hiç çocuk ağlamaya başladığında gerilmiyorum. Ben bayağı sevdim. Bir şeyi o kadar sevebiliyor olmak çok tuhaf.

"Dün güldü bana, sevgiden ağladım"

Dün güldü bana, sevgiden ağladım. Onun dışında alışık çıktım ben. Çok eğlenceli bir durum. Dört köpeğimiz, iki de kedimiz var biz zaten kalabalık bir aileyiz ben galiba bir şeyleri büyütmeyi seviyorum. Şimdi de bitkileri büyütmeye başladım."