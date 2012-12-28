'Hazal Kaya, Adını Feriha Koydum'daki 'bekaret kontrolü'ne itiraz etti'

Yayından kaldırılan Adını Feriha Koydum-Emir'in Yolu dizisinin oyuncularından Ayşegül Çıdamlı, eski rol arkadaşı Hazal Kaya'nın bu projeden rahatsız olduğu için ayrıldığını söyledi. Çıdamlı, "Hazal senaryo gereği bekaret kontrolüne götürülünce itiraz etti" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında yayından kaldırılan Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu dizisinin neden bu noktaya geldiğini anlatan Ayşegül Çıdamlı, çok sevdiğini söylediği eski rol arkadaşı Hazal Kaya'yı eleştirdi. "Ben Hazal'ı çok seviyorum, tatlı bir kız ama sitemin getirdiği bir çapraşıklık var" diyen Çıdamlı, "Çok genç bir insana bunun meşakatini çekmeden, birden bire çok büyük bir sevgi yüklerseniz sonuç bu olur. İnsanlar dükkanları yıkıyordu Hazal'ı bir saniye görebilmek için" dedi.

"Kaya'nın Adını Feriha Koydum dizisinden büyük bir para kazandığını" da belirten ünlü oyuncu, "Helal olsun, yanlış anlaşılmak istemem, kesinlikle hak ettiğine inanıyorum, hiç onun hesbında değilim. Ama yaşı çok küçük diye altını çizdiler ya, gerçekten 20 yaşındaysan dengen bozuluyor. Bunu ona da anlatmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya'nın arkadaşlarının dizisiyle dalga geçtiğini söyleyen Ayşegül Çıdamlı şunları söyledi:

"Bir apartmanın kapıcı dairesinde geçiyor ve Etilerde bir apartman. Yukarıdaki bütün insanlar zengin ama Feriha o binanın kapıcı dairesine giriyor, oradan çıkıp o insanların içine giriyor. Büyük bir projeydi, dünyanın her yerinde izlenir. Üstelik oyuncularda muhteşemdi, birbirleriyle büyük uyum sağladılar. Hazal'a diyordum ki; arkadaşlarına kulaklarını tıka. Ben Hazal'ın diziden ayrılmasına sinirlendim çünkü bu dizi daha giderdi. Ama dışarıdan bakınca ona da hak veriyorum. İnsan hoşlanmadığı bir işe devam etmek zorunda değil."

Ayşegül Çidamlı, verdiği röportajda sanılanın aksine Hazal Kaya'nın diziden kendi isteğiyle ayrıldığını belirterek "Hazal doğruları söylemiyor. Uzun süre nefret kusup 'Bu lanet diziden ayrılmak istiyorum' diyordu. Her gün sette kavga çıkarıp, senaryoyu sürekli kötülüyordu, senaryoya müdahale ediyordu.'Böyle demeyeceğim, şunu söylemeyeceğim' diye. Bir gün bana dedi ki,'Ayşegül abla bekaret kontrolüne götürüyorlar, sen olsna itiraz etmez misin?' Dedim ki'Hazal seni götürmüyorlar'. O kadar özdeşleşmişti kirolüyle. Hazal ile Feriha birbirine karıştı" şeklinde konuştu.

"Hazal sadece bu sahnede değil, bu projede rahatsızdı o yüzden gitti" açıklamasında bulunan Ayşegül Çıdamlı, "Ben de 7 gün çalışıyorum ama ben Hazal'ın aldığı paranın 20'de birini alıyordum. O zaman diyorsun ki; sen bu işe evet dediysen, bu parayı alıyorsan bu işin gerekliliklerini yerine getireceksin. Kimse kimseyi zorla dizilerde oynattırmıyor" dedi.