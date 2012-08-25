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Hazal Kaya 1 haftada 5 kilo verdi

Geçen sezon ''Adını Feriha Koydum'' dizisiyle ekranlarda boy gösteren genç oyuncu yeni projesi için özel bir kür uyguladı

25 Ağustos 2012 16:52

Hazal Kaya, ATV'de yayınlanacak olan yeni dizisi 'Son Yaz-Balkanlar' öncesi özel bir kür uyguladı. Genç oyuncu, bu sayede 1 hafta içinde 5 kilo verdi.

Hazal Kaya, başrollerini Tuğçe Kazaz, Tardu Flordun ve Furkan Palalı ile paylaştığı yeni dizisi 'Son Yaz- Balkanlar'ın çekimlerine başladı. Ünlü oyuncu, çekimler öncesi ise güzellik ve sağlık kampına girdi.

Sebze ile beslendi

Hazal Kaya, güne limon suyu içerek başladığı özel kür ve diğer destekleyici uygulamalarla bir hafta içinde 5 kilo verdi. Genç oyuncu, sadece zayıflamakla kalmadı; vücudunu toksinlerden de arındırdı. Hazal Kaya, bu özel kamp sırasında lif ve sebze ağırlıklı beslendi.

Limon suyu desteği

Güne limon suyu içerek başladı. Bu sayede vücudun alkali ortamı güçlendirildi.

Toksin attı

Banyo öncesi vücudunu susuz olarak keseyle ovalayarak toksinlerden kurtuldu. 

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