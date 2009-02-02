Hayvanseverlere 'karantina' davası

Antalya'da Hayvan Hakları Savunucuları (HHS) platformu yöneticileri hakkında, karantina bölgesinde kuduz ihtimaliyle itlaf edilerek toprağa gömülen hayvan leşlerini kepçeyle çıkarttıkları iddiasıyla dava açıldı.



Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Antalya Şubesi Başkanı H. Sevda Kıraç, Konyaaltı Dostları Derneği Başkanı N. Nilsu Güleç, ve kepçe operatörlüğü yapan Cumali Dinç'in, Antalya Varsak beldesi karantina bölgesinde kuduz şüphesiyle itlaf edilerek gömülen hayvan leşlerini çıkardıkları gerekçesiyle yargılanmasına başlandı.



Sanıkların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 46. maddesinde yer alan ''Kordon altına alınan yerlerden hayvan ve hayvan maddelerini yahut bulaşmaya vasıta olabilecek eşya ve maddeleri dışarıya çıkaranlar, satanlar, devredenler, imha edilmiş hayvan ve hayvan maddelerini gömüldükleri yerlerden çıkaranlar, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır'' hükmü uyarınca yargılandığı davaya sanıklardan N. Nilsu Güleç ve avukatı İsmail Duygulu katıldı.



Nilsu Güleç, Antalya Valiliğine ve belediyelere yaptıkları müracaatta, belirtilen bölgede herhangi bir hayvan itlafının yapılmadığı bilgisini aldıklarını, ancak kazdıkları yerden çok sayıda kedi ve köpek leşi çıktığını savundu. Vatandaşlardan ''Varsak ve Kepez bölgesinde bir köpekte kuduz vakasının görülmesi üzerine sahipsiz kedi ve köpeklerin itlaf edildiği'' ihbarının gelmesiyle bölgeye gittiklerini anlatan Güleç, şunları söyledi:



''Gittiğimiz alanda hayvanların hijyen kurallarına uyulmadan ve karantina kararı asılmadan itlaf edildiğini ve sağlıksız bir şekilde gömüldüğünü tespit ettik. Bir kepçe kiralayarak jandarma nezaretinde hayvanların gömüldüğü yeri kazdırdık. Numaralı, ayağı sargılı ve aşılı hayvanların da itlaf edildiğini belirledik. Topraktan çıkardığımız hayvanların daha sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun olarak gömülmesini sağladık.''



Güleç, belediyelerin yasal olarak hayvan bakım evi kurma zorunda olduklarını belirterek, bu yasaya uymayan belediyelerin yargılanması gerekirken, kendilerinin sanık konumuna konulduğunu dile getirdi.



Duruşma, eksiklerin tamamlanması ve diğer sanıkların ifadelerinin de alınması amacıyla ertelendi.



Antalya Hayvan Hakları Savunucuları (HHS) Platformu üyeleri, geçen yıl mayıs ayında Varsak beldesinde bir alanı kepçeyle kazdırmışlar ve çok sayıda kedi ve köpeği toprak altından çıkararak basına göstermişlerdi.

