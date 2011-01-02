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Yaşam

HAYVANSEVERLERDEN, KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP İZMİR (A.A)

02 Ocak 2011 14:02

-HAYVANSEVERLERDEN, KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP İZMİR (A.A) - 02.01.2011 - İzmir'deki bazı hayvanseverler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, büyükşehir belediyesinin sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarından şikayetçi oldu. Hayvanseverler adına yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu'na mektup ve elektronik posta yoluyla ulaşılarak, kentteki sokak hayvanlarının bakımına ilişkin konularda destek istendi.  Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu dönemde ''sahipsiz hayvanları def edilecek bela olarak görmediği'' yönündeki sözlerine yer verilen mektupta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, konuya çok farklı bir bakış açısıyla yaklaştığı ifade edildi.  Alanda çalışma yapan sivil toplum örgütlerinin Kocaoğlu'ndan randevu alamadığı kaydedilen mektupta, şu görüşlere yer verildi: ''Yasa, sahipsiz hayvanların aşılanmış ve küpelenmiş olarak bulundukları yerde yaşamalarını hükme bağlamış olmasına rağmen belediye başkanı 'sokaklarda hayvan kalmaması' için talimatlar ve demeçler vererek yasayı ihlal etmektedir. Kocaoğlu, kilitli büyük barınaklarda köpekleri hapsederek dolaylı yönden ölüm kampları hazırlamaktadır.'' İzmir Seyrek Köpek Bakımevinin hayvanların barınmasına uygun bir yer olmadığı, köpeklerin ''çamur deryası içinde yaşadığı'' ifade edilen mektupta, bu konunun çözümü için Kılıçdaroğlu'ndan yardım talep edildi.

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