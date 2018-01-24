Hayvanseverler tutuklamadan memnun; 'Adalet yerini buldu'

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN\'da, Karadeniz Sahil Yolu\'na attığı baygın haldeki köpeğin araçların çarpması sonucu ölümüyle ilgili tutuklanan Beytullah Uzunoğlu hakkındaki kararı değerlendiren Hayvanseverler Derneği Sözcüsü Aslı Uzun, \"Adalet yerini buldu\" dedi.

Giresun Hayvanseverler Derneği Sözcüsü Aslı Uzun, kentte köpeğe karşı sergilenen davranışın kendilerini derinden yaraladığını belirterek çok üzgün olduklarını ifade etti. İnsan denemeyecek birinin masum, savunmasız bir sokak köpeğini karayoluna fırlattığını söyleyen Uzun, \"Olayın yaşandığı o anlar sağduyulu bir vatandaşımız tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınmış ve tüm kamuoyunun bu olaydan haberdar edilmesi sağlanmıştır. Yaşanan vahşeti kayıt altına alan ve kamuoyunun bilgilendirmesini sağlayan o arkadaşımıza başta biz hayvanseverler olmak üzere toplumun tüm kesimi adına çok teşekkür ediyoruz. Girişimlerimiz ve çalışmalarımız sonucu olayın faili kısa sürede emniyet güçlerince yakalandı. Titiz bir çalışma sonucu kısa sürede zanlının yakalanması bizleri ziyadesiyle memnun etti\" diye konuştu.

\'ADALET YERİNİ BULMUŞTUR\'

Ülkede zaman zaman hayvanlara yönelik şiddet, tecavüz ve öldürme olaylarının yaşandığını ancak suçluların küçük cezalar verilerek serbest bırakıldığını ifade eden Uzun, şöyle dedi:

\"Oysa burada yaşanan olayda zanlı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Türkiye\'de ender görülen, belki de daha önce hiç yaşanmamış bir durum söz konusu. Bir sokak köpeğinin vahşice katledilmesi, tıpkı bir insana yapılan saldırı gibi görüldü ve zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş olması biz hayvanseverleri memnun etmiştir. Adalet yerini bulmuştur. Caninin de gereken cezayı alacağına inanıyoruz ve bu konunun ve mahkeme aşamasının takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu kararın, gelecekte hayvanlara yönelik işlenecek suçlar açısından emsal niteliğinde bir karar olduğunu düşünüyoruz.\"

\'YASAL DÜZENLEME İSTİYORUZ\'

Sokakların insanlar kadar tüm canlıların da yaşam alanı olduğuna değinen Uzun, \"Nasıl farklı toplumlar ve kültürlerin harmanlanmasından doğarak bu topraklarda bir yaşıyorsak, sokaklarda da başka canlıların olduklarını unutmamalıyız ve onlarla sokakları paylaşmamız gerektiğini bilmeliyiz. Sokak hayvanları sahipsiz değildir. Onlara yapılacak olan her türlü şiddet olaylarının takipçisi olacağımızı yeniden bildiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve ilgili bakanlardan hayvan haklarının geliştirilmesi adına gerekli yasaların düzenlenmesini ve kararların alınmasını istiyoruz. 5199 sayılı Kanun bir an önce Kabahatler Kanunu\'ndan çıkarılmalı. Bu ve buna benzer olaylar yaşandığında emsal kararlar alınıp uygulanmasını talep ediyoruz.\"

TUTUKLANDI

Giresun\'da, 22 Ocak gecesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, Beytullah Uzunoğlu, baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil Yolu\'na attı. Yoldan geçen araçların çarptığı köpek öldü. Gözaltına alınan Uzunoğlu, \'Mala zarar verme ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu\'na Muhalefet\'ten sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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