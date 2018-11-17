Hayvanseverler mobil kısırlaştırma istiyor

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de şiddet gören ve kurtarılmayı bekleyen sokak hayvanları için çalışmalar yürüten Masum Hayvan Arama Kurtarma Derneği, el işi kıyafetler ve takılar yapıp, kermesle satışa sundu. Kermes geliriyle sokak hayvanlarına mama alınacak. Sokaktan kurtardığı 33 köpek ile birlikte yaşayan Dernek Başkanı Zerrin Demirçepken, mobil kısırlaştırmanın artması gerektiğini söyledi.

18 yıl önce emekli olan matematik öğretmeni Zerrin Demirçepken\'in 2 Haziran 2017 tarihinde kurduğu Masum Hayvan Arama Kurtarma Derneği, şiddet gören ve sokaklardan kurtarılmayı bekleyen hayvanlara el uzatıyor. Dernek, belirli aralıklarla gruplar halinde sokak hayvanlarını toplayıp, kısırlaştırılmalarına öncülük ediyor. Sokaktan kurtardığı 33 köpek ile birlikte yaşayan Başkan Demirçepken, son olarak can dostları için dernek üyeleriyle birlikte el işi kıyafet ve takı yaparak, kermes düzenledi. Dernek binasında düzenlenen kermeste ikinci el kıyafetler de sokak hayvanları için satışa sunuldu.Kermesin geliriyle sokak hayvanlarına mama alınacak.

BAŞKAN, KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ İSTEDİ

Tüm canlılara karşı şiddetin giderek arttığını ve hayvanseverlerin de birbiriyle kavgalı olduğunu söyleyen Demirçepken, hayvan hakları ile ilgili kanun tasarısının bir \'katliam kanunu\' olduğunu öne sürdü. Demirçepken, \"Sokaktaki hayvanlar bilinçsizce besleniyor. Hayvanlar bir yandan ürerken nüfuslarındaki artış için hiçbir şey yapılmıyor. Belediyelerin ve devletin acilen kısırlaştırma seferberliği başlatması lazım. Bu sorun ancak böyle çözülür\" dedi. Dernekte 49 üyeleri bulunduğunu ancak aktif olarak 10 kişinin çalıştığını dile getiren Zerrin Demirçepken, çocukluğundan beri hayvanlarla ilgilendiğini vurgulayarak, \"Hayatım boyunca tek kişilik bir ordu gibiydim. Bir yandan okula gidiyordum bir yandan veterinere. Geçen yıl da dernek olarak bu kermesi yaptık. Yoğun katılım vardı ve iyi gelir elde etmiştik. Ne yazık ki bu kez katılım çok az oldu\" diye konuştu.

\'BARINAK DEMEK HAPİSHANE DEMEK\'

Başkan Demirçepken, hayvanların yaşadığı eziyetten büyük üzüntü duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Bütün illerde boş veterinerler var. Hayvanlara mobil kısırlaştırma hizmeti verilmeli. Bu talebimizi Torbalı Belediyesi ile görüştük. Mevcut yasa, barınaklar yapılması ve sokaktaki köpeklerin barınaklarda yaşamasını öngörüyor. Ancak bu doğaya aykırı. Barınak demek hapishane demek. Orada hayvanlar birbirini yiyor. Barınak ilkel bir çözüm. Tek çözüm mobil kısırlaştırmadır. Hayvan ambulansındaki veterinerler bu işle görevlendirilsin.\"

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