Hayvanseverler köpeği öldürenlerin bulunmasını istiyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Hayvanları Koruma Derneği, Şehzadeler İlçesi\'nde geçen 10 Eylül gecesi sokak köpeğini av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler, sokak köpeğini öldüren kişi veya kişilerin başka sokak hayvanlarına da zarar vereceği endişesi içinde olduklarını söyledi.

Dernek üyeleriyle birlikte geçen 22 Eylül\'de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusu dilekçesini teslim eden Manisa Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler, olayın fail veya faillerinin bulunmadağına dikkati çekti. Elbirliler, \"Bunca zaman geçmesine rağmen henüz yakalanan olmamasına anlam veremiyoruz\" diyerek, İl Emniyet Müdürlüğü\'nü göreve davet etti. Manisa\'da sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölüm olaylarının arttığına dikkat çeken Elbirliler, şunları söyledi:

\"Sokak köpeğini silahla öldüren kişi veya kişiler yakalandıklarında, hayvanın kendilerini ısırmaya çalıştığını ileri sürüp, kendilerini savunacaklar. Ama unutmayalım ki bu dünyada ve toplumumuzda her canlının yaşama hakkı vardır ve bu yasalara bağlanmıştır. Ne olursa olsun meskun mahalde tabancayla defalarca ateş edip, bir canlıyı vurmanın özür ve gerekçesi olamaz. İlimizde hayvanlara karşı şiddet, ateşli silahla vurulma olayları gittikçe çoğalmaktadır. Kaza geçirdiği belirtilerek yürüyemez halde Manisa Büyükşehir Belediyesi bakımevine getirilen köpeklerin yapılan tetkikleri sonrası çoğunun vurulmuş olduğu izlenmektedir. Bu olaylar bizi tedirgin etmektedir. Şimdiye kadar yerleri belli olan vurulma olaylarından hiçbirinin faili veya faillerinin tespit edilememiş olması düşündürücü, endişe vericidir. Ne olursa olsun bir canlıyı vurup, ölümüne sebep olan üstelik meskun yerde çevreyi ve insanı düşünmeden ateşli silah kullanan kişi yada kişilerin içinde merhamet duygusu olmadığı kesindir. Merhamet duygusu taşımayan, toplum için tehlikeli insandan da her türlü kötülük beklenir. Artık toplum için tehlikeli olan bu şahıs veya şahısların yakalanmalarını bekliyoruz. \'Hayvan\' demeyip, faillerinin bulunması içing ereken çabalarının gösterilmesi, caydırıcı yaptırımların uygulanması, bireysel silahlanmanın artışının önüne geçilmesi beklentisi için yetkililerden çözüm bekliyoruz.\"



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