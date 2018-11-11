Hayvanseverler gökyüzüne 'Katliama hayır' yazılı balon bıraktı

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da bir araya gelen hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6\'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliği protesto etti. Grup, gökyüzüne \'Katliama hayır’ yazılı balon bırakıp, beyaz güvercinler uçurdu.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) üyeleri, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6\'ncı maddesinde yapılması planlanan, değişikliği protesto etmek amacıyla, Meydan Parkı Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması düzenledi. Hayvanseverler, sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve alındığı yere bırakılmasını esas alan maddenin, değiştirilmemesi ve belediyeler tarafından sağlıklı bir şekilde uygulanması talebi için bir araya geldi. Vatandaşlar \'Katliam yasa tasarısına hayır! Can veririz, canlarımızı vermeyiz\' sloganları attı.

Grup adına basın açıklaması yapan TRAHAYKO Derneği Başkan Yardımcısı Efsun İsgent, hazırlanacak yasa tasarısının sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınarak hazırlanması gerektiğini belirterek \"İzle-denetle kılıfı adı altında 100 binlerce hayvanın devasa toplama kamplarına kapatılmasını içeren yasa tasarısının katliamlar getireceğini ve bunun yanında sokak hayvanı sayısında da artışlara sebep olarak kırsalda yaşayan halktan gelen şikayetleri çözmekten ziyade büyüteceğini sayın cumhurbaşkanımıza duyurmak istiyoruz. Önerilmesi bile insanlık suçu olan sürgün ve katliam yasasına karşı, 300\'den fazla sivil toplum kuruluşu, grup ve platformdan oluşan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu olarak, tek yumruk olarak meydanlardayız. Bu yasa tasarısının TBMM\'ye sunulmaması için, \'Katliam yasa tasarısına hayır! Can veririz, canlarımızı vermeyiz’ diye bir kez daha haykırıyor, tasarının sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin de alınarak hazırlanmasını, Anadolu\'nun merhamet geleneğine uygun, çağdaş ve dünyaya örnek bir hayvan hakları kanunu için taleplerimizi kamuoyuna sunuyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından hayvanseverler üzerinde \'Katliama hayır\' yazılı bir balonu gökyüzüne bırakıp, beyaz güvercinler uçurdu.



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