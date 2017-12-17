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Çevre

Hayvanseverler "Barınakları müzikle ısıtalım" dedi; bu konserin tüm geliri, engelli sokak köpeklerine gidecek

Zerrin Özer, Ali Güven ve Şükriye Tutkun sokak köpekleri için Dorock XL'da

17 Aralık 2017 18:58

Zerrin ÖzerAli Güven ve Şükriye Tutkun Tekirdağ'da 450'den fazla engelli köpeğin kaldığı barınaktaki şartların iyileştirilmesi için Kadıköy'de Dorock XL'da sahne alacak.

Tekirdağ'da öğretmenlik yaparken, mesleğini bırakarak kendini engelli sokak hayvanlarına adayan Reyhan Avcı Karagözler, 450'ye yakın köpeğin bakımıyla gönüllü olarak ilgileniyor. 

Ancak çatısı bulunmayan Melek Gönüllüler Barınağı, kış şartlarında engelli köpekleri için elverişli bir ortam barındırmıyor.  "Barınakları Müzikle Koruyalım" projesiyle yola çıkan bir grup hayvansever, 20 Aralık'ta Dorock XL'da bilet gelirlerinin tamamı Tekirdağ'daki barınağın çatısının yapımı için kullanılacak bir konser organize etti.

Kapı açılışı 21:00'de yapılacak konserde, Zerrin Özer, Ali Güven ve Şükriye Tutkun sahne alacak. 

 

 

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