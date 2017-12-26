Hayvansever üniversiteliler

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde okuyan bir grup öğrenci, İstanbul Yeditepe Üniversitesi\'nden gelen öğrencilerle birlikte yaptıkları sokak hayvanları için köpek kulübelerini kent merkezi ve Gölpark mesire alanına bıraktı.

Üniversiteler Arası Hayvanları Koruma Topluğu (ÜNİHAK) etkinliği kapsamında İstanbul Yeditepe Üniversitesi\'nden Bilecik\'e gelen öğrenciler, Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileriyle birlikte kapalı pazaryerinde bir araya geldi. Bilecik Belediyesi ile Hayvanları Koruma Derneği\'nin de destek verdiği etkinlikte Bozüyük ilçesindeki Eczacıbaşı Fabrikası\'ndan getirilen tahta paletlerle köpek kulübeleri yapıldı. Kızlı- erkekli 25 öğrenci tarafından yapılan 7 köpek kulübesinden 2\'si kent merkezine, 5\'i de sokak hayvanlarının yoğun olduğu kent merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark mesire alanına konuldu. Karla kaplı mesire alanında kulübelerin yanına hayvanlar için yiyecek de bırakan öğrenciler tekrar kent merkezine döndü. Bilecik Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Esma Sühendan Senger, üniversite öğrencilerine sokak hayvanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Senger şöyle konuştu:

\"Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci kulüpleri 10 gün önce bize sokak hayvanlarına kulübeler yapalım teklifi ile geldiler. Bunu çok büyük zevkle kabul ettik. Kulübe yapmak için belediyemiz bize pazar yerini açtı. Öğrenciler ilk etapta 7 kulübe yaptı. Bunlar kent merkezi ile Pelitözü Göleti yakınlarına konuldu. Önümüzdeki günlerde de aynı şekilde kulübeler yapılıp kentin değişik yerlerine konulacak. Biz, ağır kış şartlarında yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için herkesten destek bekliyoruz. Lütfen artan yiyeceklerimizi çöpe değil, çöp konteynerlerinin yanına bırakalım, sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunalım.\"



FOTOĞRAFLI