Hayvansever PETA hayvan katliamı yapmış!

Hayvan hakları için tüm dünyada yaptıkları sıradışı eylemlerle adını duyuran PETA örgütü, hayvan katliamı yapmış.



Çıplak eylemleriyle hayvan haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan PETA (Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar) örgütü hakkında şoke eden bir rapor yayınlandı. ABD'nin Virginia Eyaleti Tarım Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, örgüt geçen yıl kendisine teslim edilen hayvanlardan sadece 7'sine yeni bir ev bulabildi. Geçen yıl da tam 2 bin 124 hayvanı 'uyutmak' zorunda kaldı.



Her gün 7 'uyutma'



Akşam gazetesinin haberine göre; hayvan hakları savunucularının kanını donduran raporda, 1998 yılından beri 20 bin'den fazla hayvanın PETA tarafından öldürüldüğüne yer veriliyor. ABD 'Tüketici Özgürlüğü Merkezi'nin Virginia eyaleti yetkililerinden aldıkları resmi rakamlara dayandırdıkları iddialara göre PETA her gün 7 hayvanı öldürüyor. Merkezin müdürü David Martosko ölümlerle ilgili "PETA'nın öldürdüğü hayvanların hakları yok mu?" yorumunu yaparken, bir PETA sözcüsü yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 10 binden fazla kedi-köpek kabul ettik. Uyutulanlar 'hayvan denemeyecek kadar hasta' ve iletişim sorunları olanlardı" dedi.



Ünlüler de destek veriyordu



Naomi Campbell, Paul McCartney gibi ünlü isimleri kürk karşıtı kampanyalarında kullanan PETA, fast-food restoranlarını da hayvanlara karşı uygulamaları sebebiyle sık sık hedef tahtası haline getirmişti. Her yıl 25 milyon sterlin bağış toplayan örgütün, düzenli olarak işlettiği bir hayvan sığınağı bulunmuyor.