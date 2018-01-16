Hayvansever mahalle sakini, 200'den fazla sokak hayvanına bakıyor

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın Elmadağ ilçesinde oturan Müzeyyen Bozkurt (57), evinin bulunduğu mahallede, 200’den fazla kediye ve 25 köpeğe bakıyor. Hayvan sevgisinin ailesinden geldiğini belirten Bozkurt, \'\'Nerede aç, susuz ve bakıma muhtaç bir sokak hayvanı görsem vicdanım sızlıyor\'\' dedi.

Ankara\'da yaşayan hayvansever Müzeyyen Bozkurt, evinin bulunduğu Hasanoğlan Mahallesi\'nde, 200’den fazla kedi ve 25 köpek besliyor. Sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenen Bozkurt, çocukluğunda yavru 2 kedi ve 4 köpek sahiplendiğini söyledi. Bozkurt, mahallesindeki hayvanlarına sahip çıktığını belirterek, “Bundan 5 yıl önce, Çankaya\'da, bir barınakta 100’e yakın kedi ve 15 köpeğe bakarken kentsel dönüşüm nedeniyle burası yıkıldı. Ardından Hasanoğlan Mahallesi\'nde, 2 katlı ve bahçesi olan müstakil eve yerleştik. Şu an bu evde sahiplendiğim 200\'den fazla kedi ve 25 köpek var” diye konuştu.

\'EVİMDE YARALI ÇOK SAYIDA KEDİ VAR\'

Kedilerin eve girip- çıkması için kapıların altına delik açtığını anlatan Bozkurt, şunları söyledi:

“Delikten mahallenin kedileri eve girerek, hazır durumda bulunan mamalarını yiyorlar. İsterlerse de barınabiliyorlar. Nerede aç, susuz ve perişan kedi veya köpek gördüğünde dayanamayıp, evime götürüyorum. Açsa doyuruyorum. Tedavi olacaklarsa bildiğim kadarıyla tedavi etmeye çalışıyorum. Bilemediğim zaman veterinere götürerek, tedavilerini yaptırıyorum. İnsanlar, sokak hayvanlarına karşı duyarsızlar. Küçücük hayvanları, taş ve sopalarla kovalıyorlar, tekmeliyorlar, ayaklarını kırıyorlar, kuyruklarını kesiyorlar. Evimde yaralı çok sayıda kedi var. Bu kış şartlarında, sokaklarda yüzlerce kedi ve köpek aç ve perişan geziniyor. Bu hayvanların beslenebilmesi için belli noktalara artık yemeklerini koysalar hayvanlar perişan olmazlar.”

\'40 KİLOMETRE UZAĞA GİDİP YİYECEK TEMİN EDİYORUM\'

Sokak hayvanlarını besleyen ve düzenli geliri olmadığını da dile getiren Müzeyyen Bozkurt, şöyle konuştu:

\'\'Her gün, düzenli olarak hayvanları 2 kez besliyorum. Daha sonra kedilerin ve köpeklerin kaldıkları yerleri temizliyorum ve su kaplarını dolduruyorum. 40 kilometre uzaklıktaki Ankara\'ya gidip, hayvanların yiyeceklerini temin ediyorum. Eve dönünce tekrar kedilere yemek yapıp, belli noktalara koyuyorum. Akşam, sobalarını yakıyorum. Daha sonra üst kattaki kendi evime çıkıyorum. Hayvanseverler de bana katkı sağlıyorlar. Kimisi mama yardımında bulunuyor kimisi kedisine ve köpeğini geçici süre bana bırakarak, ufak tefek maddi yardımlarda bulunuyorlar. Bunlar da olmazsa paraya sıkışırsam evlerinde kedi ve köpek besleyenlere temizlik ve yardımda bulunarak, yevmiye alıyorum. Bu gelirle de hem ben hem de annelik yaptığım kedi ve köpeklerim mutlu bir yaşam sürüyoruz.\'\'



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