Hayvansever kadın, kedileriyle birlikte yangında can verdi (2)

EVDE GELİNLİKLİ FOTOĞRAFIYLA PARA DOLU 4 CÜZDAN BULUNDU

Bursa\'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Muratbey Mahallesi\'ndeki yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında kedileriyle birlikte can veren hayvansever Emine Aladağ\'ın cenazesi, otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Aladağ\'ın cenazesi, Muratbey Mahallesi\'ndeki camiye getirildi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Aladağ\'ın cenazesi, götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan yangının, elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yanan evde yapılan aramada ise Emine Aladağ\'ın gelinlikli fotoğrafı ile 4 cüzdan içinde toplam 75 bin lira bulundu.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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