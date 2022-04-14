Hayvansal gıdalarda üretim şubatta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kümse hayvancılığı üretimi ve içme süt üretimi verilerine yayımladı. Buna göre tavuk yumurtası üretimi, şubat ayında yüzde 7 azalarak 1 milyar 555 milyon 418 bin olurken, yumurta üretimindeki düşüş 4 aydır kesintisiz devam ediyor.

Tavuk eti üretimi ise şubat ayında aylık bazda yüzde 9,7 azaldı. Ocak ayında 199 bin 454 ton olan tavuk eti üretimi, şubat ayında 180 bin 53 ton oldu.

TÜİK verilerine göre içme sütü üretimi ise şubat ayında yüzde 10,5 azalarak, 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.

Yumurta üretiminde düşüş 4 aydır sürüyor

Geçen yıl kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azalarak 1 milyar 700 milyon adede düşen yumurta üretimi, düşüşünü aralık ve ocak aylarında da sürdürdü. Yumurta üretimi, şubat ayında da bir önceki aya göre yüzde 7 düşerek 1 milyar 555 milyon 418 bin adet olarak gerçekleşti.

Tavuklar kesime gönderildi

Tavuk yumurtası üretimi, ocak-şubat döneminde gerileyerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı. Söz konusu iki ayda kesilen tavuk sayısı yüzde 15,5, hindi eti üretimi yüzde 15,2, tavuk eti üretimi yüzde 14,3 arttı.

Şubat ayında yıllık bazda kesilen tavuk sayısı yüzde 15,3, tavuk eti üretimi yüzde 13,4, hindi eti üretimi yüzde 5,2 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.

İnek peyniri ve içme süt üretimi geriledi

TÜİK'e göre şubat ayında ticari süt işletmelerince 789 bin 180 ton inek sütü toplandı. İçme sütü üretimi ise şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 10,5 azaldı. Ocak ayında 132 bin 726 ton olan içme sütü üretimi, şubat ayında 118 bin 787 ton olarak gerçekleşti.

Şubat ayında, yıllık bazda ise ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 74,5, ayran üretimi yüzde 31,5, yoğurt üretimi yüzde 11, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,3 arttı. Ancak şubat ayında yapılan inek peyniri üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5, içme sütü üretimi yüzde 7,6 azaldı.

Ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre tereyağı üretimi yüzde 65,4, ayran üretimi yüzde 30,1 artarken inek peyniri üretimi yüzde 8,3, içme sütü üretimi yüzde 8, toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,4 ve yoğurt üretimi yüzde 0,3 azaldı.