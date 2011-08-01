-HAYVANLARLA İLETİŞİM STRESİ AZALTIYOR BURSA (A.A) - 01.08.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ''Yaşlı Bireylerde Hayvan Destekli Terapilerin Uygulanması'' araştırmasına katılan huzurevi sakinlerinin stres düzeyinde, terapi sonrası azalma tespit edildi. Yaklaşık 1 ay süren araştırmaya gönüllü olarak katılan yaşlılar, her hafta salı günü projenin uygulayıcısı Doç. Dr. Türel Özkul ve yardımcı araştırmacı Doç. Dr. Nazmiye Güneş'in yanı sıra huzurevi sosyal ve sağlık servisi gözetiminde uygulamalara katıldı. Murat Demir ve Golden Retriever ırkı köpeği Coffee'nin sahibi ve eğitmeninin de hazır bulunduğu çalışmada, yaşlılar Coffee'yle çeşitli oyunlar oynayarak egzersiz yapma ve sosyalleşme imkanı buldu. Eğlenceli anların yaşandığı uygulamada, terapi öncesi ve sonrası uygulamaya katılan yaşlılardan alınan tükürük kortizol örneklerinin analizine göre yaşlıların stresinde azalma tespit edildi. Projenin ikinci kısmında, engelli çocukları atlarla terapiye alacak olan uzmanlar, terapinin üçüncü kısmında ise akademik performansı düşük, yaşıtlarına göre okuma güçlüğü çeken çocuklar ve köpeklerle çalışmalar yapacak.