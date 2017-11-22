Hayvanlarıyla tipide mahsur kalan 2 kişi, 3 saatte kurtarıldı

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta yayladan büyükbaş hayvanlarını getirirken tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Muş, Diyarbakır ve Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla bölgesindeki Zovank Yaylası\'ndan 37 büyükbaş hayvanı ile beraber yola çıkan Cafer Yaşar ile Abdullah Işık, Muş-Kulp karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapalı olan yolda araç bulamayan sürü sahipleri, il merkezindeki yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının Muş Valiliği\'ne bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları Şube Şefliği ile jandarma ekipleri yönlendirildi. İş makineleriyle bölgeye ulaşan ekipler, önce yoldan çıkan bir TIR\'ı kurtardı. Ekipler daha sonra tipide mahsur kalan Cafer Yaşar ve Abdulah Işık ile hayvanlarına ulaştı. Getirilen 5 kamyonete yüklenen hayvanlar ile sahipleri, merkeze bağlı Bağlar Köyü\'ne götürüldü.

Kurtarılan Cafer Yaşar, \"Tipiden dolayı hayvanlarımız dağda mahsur kalmıştı. Kar yağışından dolayı yollar kapalı olduğu için ilerleyemedik. Devletimiz AFAD\'ı, karayollarını, özel idareyi ve jandarmayı göndermiş. Yol açıldı ve inşallah Muş\'a döneceğiz\" dedi.

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