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Hayvanlarını otlatan Hasan, ölü bulundu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, hayvanlarını otlatan Hasan Toksoy (16) dağlık alandaki ağaç altında ölü bulundu

08 Eylül 2018 15:50

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın İmranlı ilçesinde, hayvanlarını otlatan Hasan Toksoy (16) dağlık alandaki ağaç altında ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Sivas\'ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde meydana geldi. Sebahattin-Aysel çiftinin dört çocuğundan en küçüğü olan Hasan Toksoy, sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için köyden ayrıldı. Akşam olmasına karşın köye dönmeyen Toksoy\'un ailesi ve köylüler aramaya çıktı. Aramalar sonucunda Toksoy, köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki dağlık alanda bir ağaç altında ölü bulundu.Türkkeşlik Köyü Muhtarı Murat Ünal, köye dün ikindi saatlerinde yağmur yağdığını ve Hasan Toksoy\'un üzerine yıldırım düşmüş olabileceğini söyledi.
Toksoy\'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

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