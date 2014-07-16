T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hayvanlarını kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı

Elektrik akımına kapılıp can çekişmeye başlayan hayvanlarını kurtarmak isteyen kişi de akıma kapıldı

16 Temmuz 2014 10:07

Bursa'da elektrik akımına kapılan hayvanlarını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fehmil İpek'in (55) İnegöl-Yenişehir Karayolu kenarında otlattığı büyükbaş hayvanlarından ikisi, elektrik direğinden kopan kablolara temas etti.

Elektrik akımına kapılıp can çekişmeye başlayan hayvanlarını kurtarmak isteyen İpek de akıma kapıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile emniyet ekipleri geldi ancak elektrik kaçağı olduğu için yaralıya müdahale edilemedi.

Ekipler, akımın kesilmesi için UEDAŞ ekiplerine telefonla ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saatte akıma kapılan İpek'e hiçbir müdahale yapılamadı.

UEDAŞ ekiplerinin olay yerine gelerek elektrik akımını kesmesinin ardından, İpek 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İpek'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane acil servisi önünde sinir krizleri geçirdi.

ETİKETLER

elektrik akımıhayvanlarını kurtarmak istediöldübursahastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24