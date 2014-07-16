Hayvanlarını kurtarmak isterken elektrik akımına kapıldı

Bursa'da elektrik akımına kapılan hayvanlarını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fehmil İpek'in (55) İnegöl-Yenişehir Karayolu kenarında otlattığı büyükbaş hayvanlarından ikisi, elektrik direğinden kopan kablolara temas etti.

Elektrik akımına kapılıp can çekişmeye başlayan hayvanlarını kurtarmak isteyen İpek de akıma kapıldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile emniyet ekipleri geldi ancak elektrik kaçağı olduğu için yaralıya müdahale edilemedi.

Ekipler, akımın kesilmesi için UEDAŞ ekiplerine telefonla ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saatte akıma kapılan İpek'e hiçbir müdahale yapılamadı.

UEDAŞ ekiplerinin olay yerine gelerek elektrik akımını kesmesinin ardından, İpek 112 Acil Servis ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İpek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İpek'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları hastane acil servisi önünde sinir krizleri geçirdi.