Hayvanlarını katlettiler

Muğla'da, hayvanlara karşı görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunan Hayvan Dostları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Dağdelen'in köpeği ve kedisi öldürüldü. Ayrıca evinden de yazışma klasörleri çalındı. Uzun yıllar yurtdışında yaşayıp, iki yıl önce memleketi Ortaca'ya dönen Türkan Dağdelen (43) sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kurdu.



100 bin YTL harcayarak 218 hayvanı kısırlaştırdı ve 60 sokak hayvanını da sahiplendirdi. Ancak hayvan dostu Dağdelen'in barınakta baktığı bir köpek yavrusu, bir buçuk ay önce araçla ezilerek öldürüldü. 13 Eylül'de de evinin kapısı kırılarak bazı yazışmalarının bulunduğu dosyalar çalındı. Evinin bahçesinde baktığı kedisi de dövülüp, araçla ezilerek hunharca öldürüldü.



Sadece dosyası çalındı



"Gözdağı" şüphesi uyandıran olayı yorumlayan Dağdelen, sadece yazışma dosyasının çalınmasını "manidar" bulduğunu söyledi. Dağdelen, hayvan bakımevi kurmadıkları gerekçesiyle Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Dalyan belediyeleri hakkında nisanda İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.



(Sabah)

