Hayvanlarını ararken ormanda kaybolan hamile kadın 20 saat sonra bulundu

Eşiyle birlikte hayvanlarını otlatmaya çıkan, sürüdeki birkaç hayvanın eksik olduğunu tespit etmesinin ardından onları ararken kaybolan 6 aylık hamile Naciye Karataş, 20 saat sonra bulundu. Hastaneye kaldırılan Karataş ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Uşak'ın Banaz İlçesi'ndeki Yazıtepe Köyü'nde besicilikle uğraşan 23 yaşındaki Şerif Ahmet Karataş ve eşi Naciye Karataş dün öğle saatlerinde ormanlık alana hayvanlarını otlatmaya götürdü. Saat 15.00 sıralarında, sürüdeki bazı hayvanların eksik olduğunu farkeden Karataş çifti, farklı yönlere gidip, aramaya başladı.Hayvanları bulamayan Şerif Ahmet Karataş, sürünün yanına döndüğünde eşinin henüz dönmediğini görüp, bu defa eşini aramaya çıktı. Ancak, bir sonuç alamayan Karataş, köylülerden yardım istedi. Saat 23.00'e kadar yapılar aramalara rağmen genç kadın bulunamadı. Bunun üzerine Karataş, jandarmayı arayıp, kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma köylülerle daha geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlattı. Uşak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Aramalar sabaha kadar sürdü.

Genç kadın, sürünün bulunduğu yerin 2 kilometre ilerisinde iz takip köpeği tarafından saat 11.00'de yarı baygın halde bulundu. Bölgede hazır bekletilen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, tedaviye alındı. Karataş ve karnındaki bebeğinin durumunun iyi olduğu bildirildi.