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Hayvanlarına yem vermeye gitti, ölü bulundu

Özer KAYA/AKKIŞLA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu

01 Ocak 2019 15:26

Özer KAYA/AKKIŞLA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ\'nin Akkışla ilçesinde, hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Doğan Karadeniz (52), ölü bulundu.
Olay, Akkışla ilçesi Ortaköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Evden hayvanlarına yem vermek için çıkan çiftçi Doğan Karadeniz, yerde hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karadeniz\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan Karadeniz\'in cansız bedeni, otopsi için Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karadeniz\'in ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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