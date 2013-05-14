Hayvanların üçte biri tamamen yok olabilir

İngiltere'de yapılan son araştırma, iklim değişimi nedeniyle, yeryüzündeki bitki türlerinin yarısı, hayvan türlerinin de üçte birinin doğal yaşam ortamlarında önemli bir azalma olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanlarının çalışmalarına göre, hava sıcaklıklarının iki derece yükselmesi durumunda, yeryüzündeki biyolojik çeşitlilik çok ciddi şekilde zarar görecek.

Bilim insanları, 2100 yılında küresel sıcaklığın, sanayileşme öncesine oranla dört derece yükseleceğini öngörüyor. Bu durumda, hayvan türlerinin yüzde 34’ü ve bitki türlerinin yüzde 57’si, şu andaki doğal yaşam çevrelerinin yarısından fazlasını kaybedecek. Nature Climate Change adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, olası çevre felaketinin önüne geçilebileceğini, ancak bunun için sera etkisi yaratan gazların salımında kesintiye gidilmesini vurguladı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, araştırmada görev alan uzmanlar, yaklaşık 50 bin farklı bitki ve hayvan türü üzerinde inceleme yaptılar. Bu bitki ve hayvan türlerinin doğal ortamında sıcaklık ve yağış oranlarını belirleyen araştırmacılar, farklı küresel ısınma senaryolarında bu değerlerin nasıl değişeceğini hesapladı. Bunun sonucunda, olası değişimlerin ardından bu bitki ve hayvan türlerinin yaşamasına elverişli ortamların bir haritası ortaya çıktı.



2100 yılında sıcaklık 4°C artacak



Bilimadamları, sera etkisi yaratan gazların salımında büyük bir değişim olmadığı takdirde, 2100 yılında küresel sıcaklığın, sanayileşme öncesine oranla 4°C yükseleceğini öngörüyor. Bu durumda, hayvan türlerinin %34'ü ve bitki türlerinin %57'si, şu andaki doğal yaşam çevrelerinin yarısından fazlasını kaybedecek.



East Anglia Üniversitesi'nden Doktor Rachel Warren, bu değişimin tüm dünyada büyük bir etkisi olacağını belirtiyor. "Araştırmamız, iklim değişikliğinin, dünyanın pekçok yerinde, en sıradan türler arasındaki çeşitliliği bile önemli şekilde etkileyeceğini gösteriyor" diyen Warren, biyolojik çeşitliliğin ve farklı ekosistemlerin zarar göreceğini vurguluyor.

Doktor Rachel Warren, "Bu değişim insanlar üzerinde de büyük etki yaratacak. Çünkü tehdit altındaki bu türler, su ve havanın temizlenmesi, sel kontrolü, gıda zincirinin devamlılığı ve eko-turizmde önemli bir rol oynuyor" dedi.

Araştırma sonuçları, yaşanacak olası değişimlerden en fazla Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinin, Orta Amerika'nın, Amazon bölgesinin ve Avustralya'nın etkileneceğini gösteriyor. Bilimadamları, sera etkisi yaratan gazların salımının 2016 yılında en üst seviyeye ulaşması ve burada tutulması, küresel sıcaklık değerlerindeki yükselişin de 2°C'yi aşmaması durumunda, bitki ve hayvan türlerinde öngörülen kaybın %60 azaltılabileceğini savunuyor.