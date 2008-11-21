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Yaşam

'Hayvanların annesi'

Onun işi hayvanların bakıcılığını üstlenmek. Bacağı kırık bir hayvanın psikolojisine yardım etmek de onun görevi, ilaçla tedavi etmek de.

21 Kasım 2008 02:00

Onun işi hayvanların bakıcılığını üstlenmek. Bacağı kırık bir hayvanın psikolojisine yardım etmek de onun görevi, ilaçla tedavi etmek de.

Vahşi doğanın en hızlı kuşlarından kartalların yüzme yeteneklerini henüz keşfedemeyenlerin şaşkınlıkla tanık olacağı bir rehabilitasyon merkezi burası. Dört yaşındayken açlıktan neredeyse ölecek durumda olan kartal Olivia'nın yüzme hikâyesi de işte tam burada başlıyor.

Hayvan 'kurtarıcısı' Patty Perry, şimdi de neredeyse açlıktan ölecek durumda olan bir kartalın hayatını kurtararak 'iyilik meleği' görevine devam ediyor.

Olivia isimli kartala destek veren Perry, onun iyileşmesi için kartala havuz terapisi uyguluyor. Haftanın üç günü 15-20 dakika havuzda Patty'le birlikte yüzen kartal, dev kanatlarını açtığında ortaya inanılmaz görüntüler çıkıyor.

Aynı zamanda bir anne de olan Patty, 7 yıldır hayvanlara uyguladığı havuz terapisiyle olumlu sonuçlar aldığını söylüyor. Lucy'nin kırık kanadına da yüzmenin iyi geldiğini belirten Perry, kendi havuzunda bu tip uygulamalar yaptığını anlatıyor.

Son zamanlarda sadece Olivia'yla ilgilendiğini ve sağlığına kavuşması için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını belirten Patty, gölde de hayvanlara eğitmenlik yapıyor. California'daki komşusunun evindeki havuzda ise kediler hatta zebralarla bu terapiyi uyguluyor.

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