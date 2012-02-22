T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hayvanları sevdi suçlu oldu

Bir köpeğe tecavüz edip başına balyoz attığı iddiasıyla mahkemeye verdiği kişi tarafından tehdit ve hakaretle suçlandı ve 5 bin 700 liraya mahkûm edildi.

22 Şubat 2012 19:19

 

T24 - Bir köpeğe tecavüz edip başına balyoz attığı iddiasıyla mahkemeye verdiği kişi tarafından tehdit ve hakaretle suçlandı ve 5 bin 700 liraya mahkûm edildi. Cezayı ödeyemeyince de hapse atıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Karadeniz Bölgesi İnsan, Hayvan ve Doğa Kaynakları Koruma Derneği Kurucu Başkanı Hümeyra Ulubay, kendisini arayarak sokak hayvanları için yardım isteyenlerin çağrısına kulak verdi.

Koruma altına aldığı hayvanlara evinde bakmaya başladı. Ancak korunmaya muhtaç hayvanlar evine sığmayınca şehir merkezinden uzak yerlerde kiraladığı evlere taşınmak zorunda kaldı.

Bazı çevre sakinlerinin saldırılarına maruz kaldı. Bir süre sonra derneğin ve evlerin kiralarını ödeyemez hale geldi.

10 yıl boyunca verdiği mücadele sırasında aleyhine yönelik 126’dan fazla dava açıldı.

 

Samsun Cezaevi'nde yatıyor

 

İki sene önce de bir sokak köpeğine tecavüz ettiği ve köpeğin kafasına balyoz attığı iddiasıyla dava açtığı kişi tarafından hakaret ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ulubay, bu dava sonucunda 5 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Hümeyra Ulubay’ın iddiasına göre, davayı gören hakim kendisine, “İstersen seni Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’ne göndereyim rapor aldırayım, bu mahkemelerden kurtulursun” dedi.

Para cezasını ödeyemeyince cezaevine gönderildi. Ulubay cezaevine girdikten 10 gün sonra sokak hayvanları için kiraladığı 3 katlı evden 32 köpek, 2 kaplumbağa ve çok sayıda kedi ölmek üzereyken çıkarıldı.
Hümeyra Ulubay, tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Kapalı Cezaevinden Milliyet’e yazdığı mektupta, şu ifadelere yer verdi:

 

'Masum duyguların cezası'

 

“Köpeğe tecavüz eden ve ölmesi için kafasına balyoz atan kişiye ‘aferin’ diyecek hangi kanun var? Ben 10 yıllık dernek başkanı olarak bu soruya cevap bulamıyorum.

Kendini savunamayan zavallı bir köpeğin hakkını korumaya çalıştığım için bu davada 5 bin 700 lira para cezasına çarptırıldım. Bu parayı sokak hayvanlarına yaptırdığım inşaatı bitirebilmek için ödeyemedim.

Kapı kapı dolaşarak yardım toplayarak yaptırmaya çalıştığım inşaat bitmediği gibi 32 köpek, 15 kedi, 2 kaplumbağanın hakkını korumanın bedeli olarak cezaevine atıldığımda onlara da ölüm hakkı verildi.

18 Ocak 2012 tarihinde hakkımda önceden çıkartılmış olan yakalama kararı gereği apar topar cezaevine getirildim ve halen burada masum duygularımın cezasını çekiyorum.”

 

 

ETİKETLER

HayvanseverHümeyra Ulubay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24