Hayvanları sevdi suçlu oldu

T24 - Bir köpeğe tecavüz edip başına balyoz attığı iddiasıyla mahkemeye verdiği kişi tarafından tehdit ve hakaretle suçlandı ve 5 bin 700 liraya mahkûm edildi. Cezayı ödeyemeyince de hapse atıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Karadeniz Bölgesi İnsan, Hayvan ve Doğa Kaynakları Koruma Derneği Kurucu Başkanı Hümeyra Ulubay, kendisini arayarak sokak hayvanları için yardım isteyenlerin çağrısına kulak verdi.

Koruma altına aldığı hayvanlara evinde bakmaya başladı. Ancak korunmaya muhtaç hayvanlar evine sığmayınca şehir merkezinden uzak yerlerde kiraladığı evlere taşınmak zorunda kaldı.

Bazı çevre sakinlerinin saldırılarına maruz kaldı. Bir süre sonra derneğin ve evlerin kiralarını ödeyemez hale geldi.

10 yıl boyunca verdiği mücadele sırasında aleyhine yönelik 126’dan fazla dava açıldı.

Samsun Cezaevi'nde yatıyor

İki sene önce de bir sokak köpeğine tecavüz ettiği ve köpeğin kafasına balyoz attığı iddiasıyla dava açtığı kişi tarafından hakaret ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Ulubay, bu dava sonucunda 5 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Hümeyra Ulubay’ın iddiasına göre, davayı gören hakim kendisine, “İstersen seni Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’ne göndereyim rapor aldırayım, bu mahkemelerden kurtulursun” dedi.

Para cezasını ödeyemeyince cezaevine gönderildi. Ulubay cezaevine girdikten 10 gün sonra sokak hayvanları için kiraladığı 3 katlı evden 32 köpek, 2 kaplumbağa ve çok sayıda kedi ölmek üzereyken çıkarıldı.

Hümeyra Ulubay, tutuklu bulunduğu Samsun E Tipi Kapalı Cezaevinden Milliyet’e yazdığı mektupta, şu ifadelere yer verdi:

'Masum duyguların cezası'

“Köpeğe tecavüz eden ve ölmesi için kafasına balyoz atan kişiye ‘aferin’ diyecek hangi kanun var? Ben 10 yıllık dernek başkanı olarak bu soruya cevap bulamıyorum.

Kendini savunamayan zavallı bir köpeğin hakkını korumaya çalıştığım için bu davada 5 bin 700 lira para cezasına çarptırıldım. Bu parayı sokak hayvanlarına yaptırdığım inşaatı bitirebilmek için ödeyemedim.

Kapı kapı dolaşarak yardım toplayarak yaptırmaya çalıştığım inşaat bitmediği gibi 32 köpek, 15 kedi, 2 kaplumbağanın hakkını korumanın bedeli olarak cezaevine atıldığımda onlara da ölüm hakkı verildi.

18 Ocak 2012 tarihinde hakkımda önceden çıkartılmış olan yakalama kararı gereği apar topar cezaevine getirildim ve halen burada masum duygularımın cezasını çekiyorum.”