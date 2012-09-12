Hayvanları Koruma Kanunu’na radikal değişiklikler geliyor...

Sokak köpekleri ‘doğal hayat parklarına’ taşınacak. Hayvanını sokağa bırakana ‘ceza’ verilecek. Tehlikeli köpeklerin yurda girişi, alım satımı tümden yasaklanırken, bu türlerin melezleri de yasak kapsamına alınacak. Hayvanları işkenceyle öldürene 2 yıla kadar, tecavüz edene 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Aysel Alp'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Öngören Yasa Taslağı, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek, TBMM’ye sunuldu. 12 Maddelik Yasa Tasarısında hayvanlara tecavüz edilmesi, tehlikeli köpek ırklarının sahiplenilmesi ve hayvanlara işkence edilerek öldürülmesi gibi suçlar, ‘kabahat’ kapsamından çıkarılarak; hapis cezası gerektiren suçlara dönüştürülüyor. İşte tasarıda dikkat çeken değişiklikler:

Görev belediyelerin

Yapılan değişiklikle, sahipsiz hayvanlar ile ev ve süs hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlar doğal hayat parkları ve hastanelerin kurulması görevi büyük şehir belediyelerine verilecek. Büyük şehir olmayan illerde ise mahalli idareler sorumlu olacak. Bakanlık, büyükşehir belediyeleri hariç uygun gördüğü mahalli idarelere mali destek sağlayabilecek.

Sokaklarda hayvan olmayacak!

Tasarıyla sokaklarda hayvan dolaşması tamamıyla yasaklanıyor. Mevcut sistemde mahalli idareler sahipsiz hayvanları kısırlaştırıp, aşılarını yapıp yeniden aynı ortama bırakabiliyor. Oysa yapılacak değişiklik, bunu tamamen yasaklıyor. Hayvanların kısırlaştırma ve bakım işlemlerinden sonra hayvan bakımevlerinde, bunlarda yer yok ise ‘doğal hayat parklarında’ bakılması zorunluluğu getiriyor.

Buna gerekçe olarak da sahipsiz hayvanların aç ve susuz kaldıkları, trafik kazasında yaralanıp, öldükleri belirtiliyor. Bir de sahipsiz köpeklerin sürüler halinde dolaşarak insan ve diğer hayvanlara saldırdıkları vurgulanıyor.

- Eğitim şartı, il ve ilçe merkezlerinde hayvan barındıracak olan kişilerin eğitim alması şart olacak.

- Meskenlerde barındırılacak ev ve süs hayvanı türü ile sayısına Orman ve Su İşleri Bakanlığı karar verecek. Bu belirlemede hayvanın etimolojik ihtiyaçları, mekanın şartları, yeri, büyüklüğü gibi çevre ve insan sağlığı dikkate alınacak. Böylece bir apartman dairesinde onlarca kedi, köpek beslenemeyecek.

Sokağa bırakana ceza

- Hayvanlara işkence yapmak, psikolojik acı çektirmek, dövmek, aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı sıcak ve soğuğa maruz bırakmak suç olacak. Sokağa bırakanlara, hayvan başına 750 lira para cezası verilecek.

Pitbull melezi de yasak!

Pitbull Terrier, Japanese Tosa’ya ilişkin yasak genişledi. Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bunlar gibi tehlikeli köpek ırklarını ve melezlerini üretmek, sahiplenmek, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek de yasak kapsamına alındı. Bu yasağa uymayanlara para cezası yerine 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Evlerinde bu türden hayvan bulunduranlar, yasanın çıkmasının ardından 3 ay içinde bu hayvanları teslim etmek zorunda olacak.

Bakanlık kısırlaştıracak

- Sahipsiz hayvanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya kendisi kısırlaştıracak ya da kısırlaştırma hizmeti alacak. Belediyelerin kısırlaştırma işlemlerinde de koordinasyonu bu banlık sağlayacak.

- Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları öldürmek yasak olacak.

Fazlası doğal hayat parkına

- Belediyeler sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları hayvan bakım evlerine götürmek zorunda olacak. Hayvanlar öncelikle burada müşahede altına alınacak. Kısırlaştırılacak, aşıları ve gerekli diğer tıbbi bakımları yapıldıktan sonra hayvan bakım evlerinde bakılacak. Bakım evinin kapasitesi dolarsa bu hayvanlar ‘doğal hayat parklarına’ alınacak.

-Orman Kanunu’na tabi alanlar, ‘doğal hayat parkı’ olarak tahsis edilebilecek.

Hayvansal deneye ‘etik’ sınırı

-Hayvanlar üzerinde sadece ‘etik kurullarca verilen eğitimlere katılan araştırmacılar’ deney yapabilecek.

Belediyeler de ceza alacak

- Sahipli veya sahipsiz hayvanları belediye sınırları içinde veya dışında başıboş bırakmak da yasak olacak.

- Ev ve süs hayvanı satışı yapılan yerlerde yırtıcı, saldırgan ve zehirli hayvan satışı yapılamayacak.

Aç bırakana 80 lira ceza

- Hayvan sahipleri, hayvanların gerekli ihtiyaçlarını karşılamaması; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri almaması durumunda hayvan başına 80 lira ceza ödeyecek.

Fazla yükse 80 lira ceza

- Hayvanlara taşıyamayacakları yük yükleyenler, ev ve süs hayvanlarını 16 yaşından küçüklere satanlar, yasada belirtilenler hariç hayvanları eti için piyasaya sürenlere verilen ceza hayvan başına 300 liraya yükselecek.